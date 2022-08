Ferienspaß in Alpen : Nach dem Testflug regneten Bonbons vom Himmel

Ferienspaß in Alpen

ALPEN Klasse Ferienaktion beim Modellflugverein in Menzelen. Knapp 30 Kinder haben begeistert Wurfgleiter aus Balsaholz gebastelt. So liefen die Testflüge.

Der Club mit seinen 132 Mitgliedern hatte den Tag akribisch vorbereitet. Mit knapp 30 Kindern ging es an langen Tischen ans Basteln eines Wurfgleiters aus Balsaholz. Erfahrene Flugzeugbauer halfen dem Nachwuchs. „Da würde sich mancher freuen, die Kinder derart konzentriert zu sehen“, so Markus Narr vom MMC-Vorstand.

Zunächst ging es darum, aus einer Bastelpackung vorgestanzte Bauteile aus weichem Balsaholz anzupassen. Dann wurde nach Anleitung geklebt. Anschließend wurden die Tragflächen glattgeschmirgelt und so von hinderlichen Kleberesten befreit. Sorgfältiges, genaues Arbeiten war der Schlüssel zum Erfolg, wie die Kinder später feststellen sollten.

Manche kennen den Basteltag auf dem Gelände Am Hanning schon. Sam (12) ist bereits Mitglied im Verein. Er hilft den anderen, gibt ihnen Tipps. „Das Schöne ist, dass wir alle Spaß haben“, sagt er. Für Markus Narr gehört der Basteltag einfach zum festen Programm bei den Ferienspielen. „Die Kinder können abschalten und die Gemeinschaft als tolle Crew wie auch unsere Jugendabteilung kennenlernen“, so Narr. Auch der Geist sei gefordert. Denn Fliegerbasteln habe viel mit Mathematik und Physik zu tun.

Flugplatz in Wanlo

Flugplatz in Wanlo : Ukrainische Kinder aus Erkelenz werden mit Segelflug überrascht

An Himmelfahrt ist Flugshow Am Hanning

Alpen : An Himmelfahrt ist Flugshow Am Hanning

Seit Jahren ist er im Verein aktiv. „Das Fliegen mit unseren Modellflugzeugen bedeutet Faszination pur, von der man schwer wegkommt. Das kollegiale Miteinander in der großen Fliegerfamilie ist für mich ausschlaggebend“, so Narr.

Mats ist zum ersten Mal dabei und vom Basteln wie vom Flugplatz mit den imposanten Modellflugzeugen begeistert. „Ein toller Ferientag“, findet er. Während die einen noch basteln, überprüfen andere bereits die Flugtauglichkeit ihres Gleiters, zeigen Loopings durch geschickte Wurftechnik. Andere stehen mit den Großen am Rand des Flugfeldes und dürfen beim Showflug ganz vorsichtig die Steuerknüppel betätigen. „Vielleicht kommt der ein oder andere später zu uns in den Verein“, so Narr.