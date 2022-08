Rheinberger Schützenfest : Sebastianer haben erstmals eine Königin

Rheinberg Kathrin Stoppa-Viehoff schreibt Geschichte: Sie ist die erste Frau in der Rheinberger Innenstadt, die ein Königsschießen für sich entscheidet. Unter den vier Aspiranten waren mit Ute Geßmann und Monika van Holt zwei weitere Frauen.

Als der entscheidende Schuss am späten Montagabend fiel, dauerte es einen kleinen Moment, bis Jubel und Applaus auf der Schützenwiese an der Moerser Straße aufbrandeten. Es war bereits 23.12 Uhr und es war schon ziemlich dunkel. Der Rest des tapferen Holzvogels hing, angeleuchtet von einem zwischenzeitlich aufgestellten Strahler, gerupft im Kugelfang. Dann ein Knall, der rechte Flügel fiel – und in der Rheinberger Innenstadt gab es zum ersten Mal eine Schützenkönigin. Kathrin Stoppa-Viehoff riss am Schießstand unter einem Pavillon die Arme hoch, um Sekunden später zunächst von ihren Mitaspiranten und danach von zahlreichnen anderen Schützen und Besuchern des Spektakels fast zerdrückt zu werden. „Super“ – mehr wusste die 42-jährige Rheinbergerin, noch total baff, nicht auf die Frage zu antworten, wie man sich denn so als erste Schützenkönigin fühle.