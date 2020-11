Gesamtschule an der Erft in Neuss : Schüler gestalten ihr Klassenzimmer

Gesamtschule an der Erft in Neuss

Neuss Ein Klassenzimmer im neuen Glanz erstrahlen lassen und dabei auch noch einen Beruf kennenlernen – darum ging es jetzt bei einem Projekt an der Gesamtschule an der Erft.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf einer Wand prangt nun das bunte Schullogo mit der stilisierten Erftbrücke in der Mitte, die andere Wand wiederholt Elemente des bunten Logos. Vor einigen Jahren entschied sich die Firma Brillux angesichts des Mangels an Auszubildenden, direkt in die Schulen zu gehen. Bundesweit sind inzwischen 30 Projekte dieser Art durchgeführt worden, in denen ortsansässige Malerbetriebe gemeinsam mit Schülern arbeiten. Die benötigten Materialien steuert das Unternehmen bei.