Prinzenclub Neuss : Ex-Tollitäten bieten designiertem Prinzenpaar ihre Hilfe an

Neuss Rolf Büschgens als Sprecher des Prinzenclubs und seine Mitstreiter in diesem Verein der ehemaligen Tollitäten haben den karnevalistischen Schlachtruf „Helau“ neu durchdeklinikiert: Händewaschen, Einzeln stehen, Lüften, Alltagsmaske – Und trotzdem Spaß standen auch am Wochenende als Benimmregeln für den Prinzenfühschoppen fest.

Das Treffen sei eine der wenigen Veranstaltungen unter Corona-Auflagen in dieser noch nicht eröffneten Session, sagt Büschgens. Allerdings nahm der Club dabei eine kurze Auszeit von den Abstands- und Mundschutzmaskenregeln – weil sonst kein Mannschaftsfoto zustande gekommen wäre. Mit seinem Frühschoppen setzt der Prinzenclub immer einen ersten Akzent vor dem „Elften im Elften“, denn oft wird dabei der – dann noch amtierende – Prinz Karneval in den Club der Ehemaligen aufgenommen. Zudem bieten die Ex-Tollitäten dem designierten Prinzenpaar dabei ihre Hilfe an. Am Sonntag waren beide vor Ort. Für Prinz Bernd I. und seine Novesia Conny I. endet ihr Regentschaftsjahr in vier Wochen, ohne dass sie ihre Session mit einem Kappeszug krönen konnten. Der wurde wegen einer Sturmwarnung abgeblasen, der Nachholtermin war dann aber wegen Corona auch nicht möglich. Das mache schon traurig, sagten beide. Als designiertes Prinzenpaar freuen sich Mark und Nicole Könneke trotzdem auf ein trotz Corona und viele Absagen hoffentlich unvergessliches Erlebnis.