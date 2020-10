Augustinus-Hospiz in Neuss : Eine Botschaft am deutschen Hospiztag

Neuss Am 14. Oktober ist deutscher Hospiztag. Das Augustinus-Hospiz macht auf seine Arbeit aufmerksam, verzichtet wegen Corona aber auf einen Tag der offenen Tür.

Das Thema Sterben enttabuisieren und die Aufmerksamkeit für palliative Belange erhöhen: Darum geht es beim deutschen Hospiztag am 14. Oktober. Ein Datum, das normalerweise auch das Neuss er Augustinus-Hospiz zum Anlass nimmt, seine Arbeit in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen – etwa mit einem Tag der offenen Tür.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. „Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Covid-Pandemie haben wir uns dagegen entschieden, eine Veranstaltung durchzuführen“, erklärt Einrichtungsleiterin Andrea Wilgo. Die wichtige Botschaft aber bleibt – trotz oder ganz besonders mit Blick auf Corona: „In Zeiten, in denen wir zur Distanz gezwungen werden, wird nur noch deutlicher, wie wichtig die Nähe und die Menschlichkeit sind. Zwei Dinge, die in der letzten und verletzlichsten Phase des Lebens nicht fehlen dürfen, um ein Sterben in Würde zu sichern.“ Das gelte auch während der Pandemie. Im Gegensatz zu anderen Einrichtungen, die sich während des Lockdowns isolieren mussten, waren Besuche im Hospiz jederzeit unter strengen Sicherheitsauflagen möglich.