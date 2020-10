Stadionviertel in Neuss : Anwohner klagen über Parkplatzprobleme an der Jahnstraße

Neuss Geparkte Wohnmobile, Busse, Anhänger und sogar Boote – an der Jahnstraße sorgt das für Ärger. Denn oft geraten die Parkmöglichkeiten für Anwohner dort inzwischen an ihre Grenzen.

Es ist die Suche nach dem großen Kompromiss. „Gerade, wenn Sportveranstaltungen im Jahnstadion stattfinden, ist die Parksituation in der Gegend oft sehr angespannt“, sagt Sascha Karbowiak. Der Neuss er SPD-Vorsitzende, der im Stadionviertel auch das Direktmandat für den Rat innehat, hat sich zuletzt mehrfach mit Anwohnern ausgetauscht. Deren Botschaft: Die Jahnstraße gleiche „mittlerweile immer mehr einem Parkplatz für Anhänger, Wohnmobile, Busse oder Boote“. Und die Forderung: So soll es nicht weitergehen, zumal sich die Situation weiter verschärft habe.

Karbowiak möchte nun, dass alle Betroffenen – Anwohner, Vereine, Stadtsportverband – sich zum Thema äußern können. „Wir sollten mit allen Beteiligten, also Anwohnern und Sportlern, an Verbesserungsvorschlägen arbeiten.“ Der SPD-Chef will die Stadt daher mit einem Antrag beauftragen, Handlungsoptionen zu erarbeiten und im Planungsausschuss zur Diskussion vorzulegen. Ein Beispiel zeige, wie dies gelingen könne. „In einem kleinen Teilbereich der Jahnstraße hatte die Stadt Neuss vor Kurzem bereits in einem ersten Schritt von montags bis freitags ein Parkverbot von 9 bis 14 Uhr geregelt“, erklärt Karbowiak. Wichtig sei ihm aber, dass Verbesserungsvorschläge „keine negativen Auswirkungen auf die Anwohner haben“.