Haus Obererft in Neuss : 25-Jahr-Jubiläum ohne Feier

Neuss Seit 25 Jahren führt Thomas Strunk das Restaurant im Dreikönigenviertel. Mit familiärer Unterstützung wurde die Corona-Zeit bislang gut gemeistert. Aber die Feier zum Jubiläum fällt flach.

Spaziergänger aus dem Botanischen Garten, dem ebenso nah gelegenen Rosengarten oder gar dem Wanderweg an der Erft verlaufen sich eher selten in das Restaurant „Haus Obererft“ im Dreikönigenviertel. Also setzt der Inhaber Thomas Strunk (48) auf seine Stammkundschaft, die er seit 25 Jahren hegt und pflegt. „Wir hätten am Sonntag gerne gefeiert, aber bei fünf Personen maximal an einem Tisch macht das keinen Sinn“, sagt er. Nun hofft er, wenigstens im nächsten Jahr seine Silberhochzeit mit Annette (43) zünftig feiern zu können.