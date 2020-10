Kostenpflichtiger Inhalt: Jugendprojekt in Krefeld : Café Chance hilft Jugendlichen in die Spur

Klaudija Blazekovic (r.) ist der gute Geist des Café Chance. Sie bekocht die Jugendlichen und hat immer ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das „Café Chance“ an der Rheinstraße bietet konkrete Hilfe für schwer erreichbare Jugendliche und hilft ihnen, ihr Leben neu zu strukturieren. Der Treffpunkt wird so gut angenommen, dass es schon ein zweites Café in Krefeld gibt.