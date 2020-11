Lehrer mit dem Virus infiziert : Schule in Hilden schränkt nach Corona-Fall Betrieb ein

Hilden Bei einem Lehrer der Marie-Colinet-Sekundarschule ist positiv auf das Virus getestet worden. Das hat Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Unterdessen meldet die Stadt, dass die Kita „Die Arche“ am Montag wieder öffnet. Eine Gruppe bleibt aber in Quarantäne.

Hilden Ein Lehrer der Marie-Colinet-Sekundarschule am Holterhöfchen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Stadt am Sonntagabend mitgeteilt. Demnach zeigt die Lehrkraft keinerlei Symptome.

Der Lehrer hatte zuvor an einer schulinternen Fortbildung teilgenommen. Der Workshop-Tag war in Kleingruppen organisiert, sodass maximal sieben Lehrer zusammen in einem Klassenzimmer gearbeitet haben, erklärte Stadtsprecher Klaus Helmer. „Obwohl alle Hygienevorschriften eingehalten wurden, werden alle Lehrkräfte vorsichtshalber unter Quarantäne gestellt. Damit soll die Ausbreitung des Virus verhindert werden“, erklärt Klaus Helmer weiter.

„Wir werden für jeden Tag eine Lösung finden, damit immer andere Klassen von einer Unterrichtskürzung betroffen sind“, erklärt die Schulleiterin Sabine Klein-Mach. Die Lehrer der Sekundarschule wurden laut Stadt kurz vorher im Umgang mit der Lernplattform LMS fit gemacht und habe sie am Donnerstag den Schülern erklärt. Über LMS sollen nun Aufgaben für die betroffenen Schüler bereit gestellt werden, die entweder im Vertretungsunterricht in der Schule oder zu Hause eigenständig erledigt werden müssen, hieß es weiter.

Unterdessen meldet die Stadt, dass die am Freitag vorsorglich komplett geschlossene Kita „Die Arche“ an der Schulstraße an diesem Montag wieder geöffnet wird. „Die Kontakte des betroffenen Kindes konnten vom Kreisgesundheitsamt gut nachverfolgt werden“, so Klaus Helmer. Lediglich eine Kindergartengruppe habe unter Quarantäne gestellt werden müssen.