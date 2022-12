2. Handball-Bundesliga Dormagen macht es zum Schluss unnötig spannend

Dann bewies Flohr aber ein gutes Näschen, indem er Christian Simonsen für Martin Juzbasic ins Tor beorderte. Mit vier Paraden in Folge legte der die Grundlagen dafür, dass sein Team fünf Tore in Folge erzielen und 23:20 (54.) in Führung gehen konnte. Stark auch in dieser Phase, wie die Youngster Lucas Rehfus und vor allem Sören Steinhaus Verantwortung übernahmen und wichtige Tore erzielten. Zu diesem Zeitpunkt auch im Spiel der gerade erst 17 Jahre alt gewordene Felix Boeckenholt, der für den verletzten Jaka Zurga in die Bresche springen musste. Denn Joshua Reuland hatte sich schon vor der Partie nicht einsatzbereit gemeldet. „Ich finde, die Qualität der jungen Spieler in Dormagen wird viel zu wenig beachtet“, meinte David Röhrig nach der Partie trotz aller Enttäuschung über die knappe Niederlage. Als Jasper Bruhn in der 59. Minute der Anschlusstreffer zum 23:24 gelang und es noch eine Zeitstrafe für Aron Seesing oben draufgab, waren die Lübecker wieder ganz dicht dran an einem Punktgewinn. Zumal die Gastgeber es nach einer Auszeit bei 59:20 Minuten fertigbrachten, dreimal hintereinander den Ball nicht im Tor unterzubringen. So blieben den Gästen tatsächlich noch einige Sekunden, um den Ausgleich zu erzielen, doch dann war es Lucas Rehfus, der einen Pass von Janik Schrader auf den Lübecker Rechtsaußen abfing und damit endgültig den Sieg für sein Team klarmachte. „Das war ein offenes Spiel zum Schluss, wo wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten, das muss man zugeben. Aber das hat uns in vielen anderen Spielen auch gefehlt“, meinte TSV-Coach Matthias Flohr sichtbar erleichtert. Schon am Samstag geht’s in Essen weiter, mal sehen mit welchem Personal. Denn in der Schlussphase des Spiels gegen Lübeck zog sich auch noch Mislav Grgic eine Verletzung zu und musste behandelt werden.