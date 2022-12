Ringer-Bundesliga Der Meister beendet die Saison mit Siegen

Dass der gute „Jacko“ mit einer Niederlage wie einst Comicheld Lucky Luke auf Jolly Jumper in den Sonnenuntergang ritt, störte keinen der offiziell 200 Zuschauer, unter denen der am Freitag wieder ins Krankenhaus eingelieferte Ehrenvorsitzende Hermann J. Kahlenberg fehlte. Denn den Meistertitel und die Rückkehr ins Bundesliga-Oberhaus hatten die Neusser ja bereits vor den die Zweitliga-Saison abschließenden Siegen am Freitag beim ASV Hüttigweiler (20:12) und gegen den TV Essen-Dellwig (23:13) unter Dach und Fach gebracht. Die Sportliche Leitung in der Nordstadt versetzte das in die komfortable Lage, noch in der laufenden Saison in die Personalgespräche fürs nächste Jahr einzusteigen. Schon einig ist sich der Erstliga-Rückkehrer mit Simone Piroddu, Vasile Diacon sowie den Salimov-Brüdern Mairbek und Arslanbek.