Skaterhockey Crash Eagles Kaarst im Dauerfeier-Modus

Allein in den Altersklassen U11 und U13 sind es aktuell 120 Kinder. Umso erstaunlicher, als es in der Stadt in Gestalt der Floorballer der DJK Holzbüttgen, dieses Jahr zum ersten Mal Deutscher Meister, eine verwandte Sportart gibt, die sich ebenfalls vor Nachfrage kaum retten kann. „Weil wir die beiden einzigen Vereine in der Region sind, die die Sportarten anbieten, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn man dann noch gut organisiert, bringen Eltern ihre Kinder gerne. Das Potenzial reicht für beide Vereine“, erklärt Otten. Die Eagles machen sportlich jede Menge daraus. Vergangenes Jahr gewannen die U13, die U16 und die U19 die Meisterschaft, die Junioren verteidigten am Sonntag beim Finalturnier in Velbert ihren Titel. Damit standen sie in den vergangenen acht Jahren siebenmal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Auf dem Weg zu ihrem jüngsten Titel steigerten sich die Jungadler nach anfänglichen Problemen mit dem Betonboden in Velbert kontinuierlich. Nach erfolgreicher Gruppenphase schalteten die Kaarster die Bissendorf Panther aus Niedersachsen mit 8:1 aus und ließen auch im Endspiel gegen den NRW-Konkurrenten Menden Mambas beim 4:1-Erfolg nichts anbrennen. Schon jetzt steht fest, dass ein Spieler des Meisters in die erste Mannschaft integriert wird, zwei gehen in die zweite Mannschaft (2. Bundesliga). Der Rest hat noch ein Jahr bei den Junioren und wird wohl wieder um den Titel mitspielen.