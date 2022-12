Jugendhandball-Bundesliga Dormagener A-Jugend bleibt in der Erfolgsspur

Die A-Jugendhandballer des TSV Bayer Dormagen haben einer perfekten Start in die Bundesliga-Meisterrunde hingelegt. Bei der HG Oftersheim/Schwetzingen gelang mit dem 35:31 der zweite Sieg in Folge. Damit führt der TSV zusammen mit den Füchsen Berlin die Tabelle an, wobei beide Teams schon nächsten Sonntag in der Bundeshauptstadt aufeinandertreffen.