Schwimmbad in Dormagen Stadt übernimmt die Römer-Therme

Der erste Schritt in eine neue Zukunft für die Römer-Therme ist getan: Der Stadtrat hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit die Übernahme des Ganzjahresfreibads vom TSV Bayer Dormagen durch die Stadt und den Betrieb durch die Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) beschlossen. Der Übergang soll zum 1. März 2023 erfolgen. Bis zum Jahresende läuft der Betrieb noch normal, dann wird das Bad für drei Monate geschlossen. Ziel ist es, im Laufe des kommenden Jahres ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, um die Römer-Therme deutlich kostengünstiger als bis jetzt, unter Berücksichtigung von erneuerbaren Energie, zu betreiben. Eine Option ist allerdings auch, dass das Bad aus Kostengründen nur in den Sommermonaten betrieben werden kann. Oder die eines ganzjährigen Betriebs – wie bisher.