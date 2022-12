Floorball-Bundesliga DJK-Floorballer lassen Federn

22 Stunden später waren die Holzbüttgener zu Hause gegen Blau-Weiß Schenefeld erneut gefordert. Sie gingen durch den zusätzlichen Ausfall Spöhles noch weiter auf dem Zahnfleisch, so dass Trainer Nico Ollilainen sich das Trikot überstreifen musste. Der Start in das Spiel missriet völlig, durch einen Dreierpack von Marius Schwartz führte der Tabellenletzte Schenefeld mit 3:0 nach dem ersten Drittel. Die Gäste machten anschließend munter weiter und erhöhten auf 5:0. Nach dem 1:5 konterte Schenefeld postwendend durch Jonas Hachmanns 6:1. Die Holzbüttgener Tore durch Conrad Lehwalder und Niklas Bröker zum 3:6 konnten die zweite Saisonniederlage nicht mehr verhindern. Ersatzkapitän Lehwalder zeigte sich enttäuscht: „Grundsätzlich konnten wir heute nicht mehr an die Teamleistung gegen Wernigerode anknüpfen.“ Am Sonntag wartet auf die DJK Holzbüttgen zu Hause (13 Uhr) der ETV Hamburg im Viertelfinale des Floorball-Deutschland-Pokals.