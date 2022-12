Ringen AC Ückerath sichert sich Aufstieg

Die Ringer des AC Ückerath werden 2023 wieder in der Landesliga Rheinland auf die Matte gehen. Das Team um Trainer Eugen Vorononok und Mannschaftsführer Torsten Meurer setzte sich beim Final Six in Bonn gegen den im Wiederaufbau befindlichen deutschen Rekordmeister AC Heros Dortmund (Meister der Bezirksliga Westfalen) mit 50:26 durch und konnte bei der Siegerehrung den Pokal aus den Händen von NRW-Ringer-Präsident Jörg Helmdach als Bezirksligameister NRW entgegennehmen.