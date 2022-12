2. Handball-Bundesliga Rückkehr nach Dormagen mit wenig Zeit für Emotionen

„Gerade in unserer Konstellation sind das schon gravierende Ausfälle, besonders für unseren Innenblock“, erklärt David Röhrig. Freilich würde er sich für seine erste Rückkehr nach Dormagen bessere Voraussetzungen wünschen, zumal es auch noch einige Fragezeichen hinter der Einsatzfähigkeit weiterer Akteure gibt. Dennoch freut er sich darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Verwandte und Freunde, auch aus der alten Heimat Bonn, haben sich angekündigt. Wobei Röhrig befürchtet, dass für Begegnungen am Rande des Spiels nicht allzu viel Zeit bleiben dürfte. „In so einer englischen Woche muss die volle Konzentration den Spielen gehören. Und weil es schon am Wochenende weitergeht und wir eine weite Rückreise haben, müssen wir schnell wieder in den Bus“, erklärt der 32-Jährige. Gelassener könnte der Trip nach NRW auch sein, wenn die sportliche Situation nicht so angespannt wäre. Nach vier Niederlagen in Folge sind die Lübecker ins untere Mittelfeld abgerutscht und stehen ziemlich unter Erfolgsdruck. Deswegen will Röhrig trotz der tiefen Bindungen zum TSV auch unbedingt den Sieg, verpackt seinen Egoismus aber immerhin in ein dickes Lob für seinen alten Arbeitgeber: „Die Dormagener sind so stark, dass sie die Klasse sicher halten. Deswegen können sie gut damit leben, wenn wir die Punkte mitnehmen.“