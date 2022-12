Fußball-Kreisliga A Gierather muss nach Eklat in Uedesheim operiert werden

Die bestätigte am Dienstag, dass Anzeige erstattet wurde. Allerdings nicht nur von Jonokat, dessen Trainer Jürgen Steins am Dienstag auch über die Schwere der Verletzung seines Spielers informierte. Die Diagnose ergab einen Nasenbeinbruch, der in den nächsten Tagen operiert werden muss. Zudem ist das Jochbein angebrochen, kann aber konservativ ausheilen. Der vermeintliche Übeltäter ist der Uedesheimer Robin Höyng, der sich gegen den Vorwurf eines Schlags gegen Jonokat wehrt und seinerseits Anzeige erstattet hat. Er schildert den Hergang der Konfrontaion mit seinem Gierather Kontrahenten in einer Stellungnahme so, dass er sich nach einem langen Ball in die Uedesheimer Hälfte angeboten habe, um den Ball wieder nach vorne zu treiben. Doch dazu sei es nicht gekommen, weil er einen absichtlichen, gezielten Treffer im Knie und Wadenbereich abbekommen habe. Daraufhin habe er sich umgedreht, um den Spieler damit zu konfrontieren und habe ihn dann aus der Bewegung heraus mit dem Unterarm/Ellenbogen getroffen. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Das Problem: Laut Gieraths Trainer Jürgen Steins gibt es niemanden, der gesehen hat, was genau passiert ist.