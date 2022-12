Eishockey-Regionalliga Neusser EV feiert wichtigen Sieg  gegen die Eisadler

Das Tor schien belebend auf die Gastgeber zu wirken. Kurz nach Start des letzten Spielabschnitts erzielte Nemec (42.) den Ausgleich für die Qurinusstädter. Nur 50 Sekunden später drehte Max Tillmann auf Vorlage Nemecs sogar das Spiel. In der Folge drängten die Eisadler auf den Ausgleich, dennoch konnte NEV-Keeper Leon Brunet die Dortmunder Angriffsversuche abwehren und den vierten Saisonsieg des Neusser EV sichern. Maßgeblichen Anteil daran hatte der gebürtige Velberter Nemec, der an allen drei Treffern beteiligt war und damit zum Matchwinner avancierte. Mit dem 3:2-Sieg springt der NEV auf Tabellenplatz fünf und kann im nächsten Heimspiel am kommenden Freitag gegen die viertplatzierten Lauterbach Luchse bis auf einen Zähler an die Hessen herankommen. Bully in der Südparkhalle ist dann um 20 Uhr.