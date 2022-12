2. Basketbal-Bundesliga Tigers wehren sich in Chemnitz erst, als es dafür schon längst zu spät ist

Erschwerend kommt hinzu, dass Spielmacherin (a.D.) Brooklynn McAlear-Fanus bereits seit Wochen nur noch physisch anwesend ist. Die Kanadierin, mit 19,8 Punkten im Schnitt an der Seite von Swords (21,3 Punkt/12,3 Rebounds) mal das heißeste Profi-Gespann der Liga, ist seit ihrer im Spiel gegen Bochum erlittenen Fußverletzung nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ihr Output in Chemnitz in 24:02 Minuten auf dem Parkett: zwei Punkte (1/6 Würfe auf dem Feld, keinen Freiwurf) vier Rebounds und zwei Assists. Miserabel.