Fit Daheim : Mobilisationstraining im Alltag: Diagonaler Twist

Neuss Gegen das ungute Gefühl, verspannt zu sein, lässt sich etwas tun.

Durch aktuell viele Stunden Home Office oder anderen einseitigen Bewegungsabläufen und Belastungen, hat man schnell das Gefühl, verspannt zu sein. Dagegen kann man etwas tun: aktiv sein. Schon eine Bewegung mal eben zwischendurch hilft. Die Fitnesstrainerin Ulrike Kammer bietet bei der TG Neuss Rückenprävention und Reha-Sport an. Heute stellt sie mit dem diagonalen Twist eine Übungseinheit vor, bei der mehrere Komponenten zum Tragen kommen. Im Fokus stehen Bewegung, Förderung des Gleichgewichtssinns und Koordination. Durch eine leichte Rotationsbewegung wird der untere Rücken sowie die seitliche Rumpfmuskulatur mobilisiert. Gleichzeitig werden die Bein- und Gesäßmuskulatur trainiert und gefestigt. In der Folge erhöht sich die Herz- und Pulsfrequenz, was zu einer besseren Durchblutung und damit zu einer Erhöhung der allgemeinen Leistungsfähigkeit führt. Und so geht’s: „Stelle Dich hüfteng auf. Jetzt hebst Du im Wechsel die Beine an. Gleichzeitig hebst Du diagonal einen Arm im rechten Winkel an und drehst den Oberkörper in Richtung des angehobenen Beins. Achte darauf, dass Du Deine Oberschenkel nur bis Hüfthöhe anhebst und sie nicht über die Körpermitte führst. Der Oberkörper bleibt aufrecht. Führe die Übung langsam aus. Damit die notwendige Kreislaufbelastung erreicht wird, musst Du die Übung so lange wiederholen, bis sich dein Puls etwas erhöht.“