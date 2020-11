Fit Daheim : Dehnübungen im Home-Office gegen Verspannungen

Rhein-Kreis Damit das lange Sitzen nicht zum Problem wird.

Dieses Problem kennt fast jeder: Häufig sitzen wir lange in nur einer Position. Der obere Rücken wird rund und der Nacken verspannt sich. Eine schnelle Übung, um diese Verspannungen zu lösen, stellt Florian Kock, Personaltrainer und Fitness-Coach der TG Neuss, vor: „Langes Sitzen ist per se nicht schlimm, so lange regelmäßig die Haltung gewechselt wird. Häufig fallen die meisten von uns in einen Rundrücken und die Streckung der Wirbelsäule wird vernachlässigt.“ Genau da setzt er mit seiner Übung an: „Stellen Sie sich einen guten Meter hüftbreit vor ihren Arbeitsstuhl entfernt hin. Platzieren Sie die Handflächen auf die Rückenlehne, beugen Sie leicht die Knie und strecken Sie ihr Gesäß nach hinten. Stellen Sie sich vor, Sie würden an den Fingerspitzen und dem Steißbein langgezogen. Halten Sie die Position für zehn entspannte Atemzüge und strecken Sie sich mit jedem Ausatmen ein bisschen weiter.“