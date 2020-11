NGZ-Serie: Außergewöhnliche Sportarten : Faustball hält bis ins hohe Alter fit

Grevenbroich Im Rhein-Kreis war das aus dem Süden Europas kommende Rückschlagspiel mal eine große Nummer.

Die nicht-olympische Sportart schwappte vermutlich schon vor dem 20. Jahrhundert aus Italien in den Norden herüber und gilt als Vorgänger des Volleyballs. Durch eine Leine getrennt, über die der mit Luft gefüllte Ball gespielt werden muss, stehen sich zwei Mannschaften mit je fünf Personen gegenüber – auch das erinnert stark an Volleyball. Der große Unterschied ist aber, dass der Ball, bevor er gespielt wird, einmal auf den Boden aufprallen darf, bevor man ihn zum Mitspieler passt. Ein Pass wird dabei mit der Innenseite des Unterarms gespielt. Ein Angriff und der Aufschlag hingegen, wie der Name schon verrät, mit der Faust. Nach drei Berührungen muss der Ball das gegnerische Halbfeld erreicht haben.

Einmal im Jahr trägt der Turnverein Orken die offenen Stadtmeisterschaften aus, an denen auch Mannschaften aus den Niederlanden teilnehmen. Dort konnte der TVO in den vergangenen Jahren schon sechs Mal das Turnier für sich entscheiden. Aber auch an größere Turniere haben sich die „Jungen Hüpfer“ schon gewagt: Vor 25 Jahren trugen sie den Europacup im Rhein-Kreis aus, an denen die großen Faustball-Nationen Dänemark, Italien, Österreich und Deutschland teilnahmen. Selbst konnten sie, als sie sich vor einigen Jahren bei den Deutschen Meisterschaften mit 150 Teams maßen, den elften Platz erreichen. Am Ligabetrieb hat Kamps mit der Mannschaft jedoch nie teilgenommen. „Bei uns standen schon immer die Gymnastik und die Geselligkeit im Vordergrund, die dann in der dritten Halbzeit ausgelebt wird“, sagt der 75-Jährige schmunzelnd. Das findet dann in gemeinsamen Trainingslagern und Grillabenden mit befreundeten Vereinen seinen Ausdruck.