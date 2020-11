60. Turn- und Sportschau : TG Neuss feiert trotz Corona Jubiläum

Neuss Der Verein hat Schätze aus sechs Jahrzehnten zusammen mit ein wenig Text zu einem Video zusammengeschnitten.

Anfang des Jahres war die Welt auch bei der Turngemeinde Neuss noch in Ordnung, „stand das Thema zu unserem TG Turn- und Sportschau-Jubiläum bereits fest“, sagt Pressesprecher Ingo Sonnenberg: „60 Jahre gehören schließlich gefeiert – ‘Diamantene Hochzeit’ sozusagen.“ Denn bereits 59 Mal hatte die bunte Show ohne Ausfall stattgefunden: Erst unter dem Namen Nikolausfeier an heimischer Schorlemerstraße, anschließend im Jahnstadion und dann zur 25. Auflage in der Sporthalle am Hammfelddamm. Dort sollte auch die 60. Schau über die sprichwörtliche Bühne gehen. 14 Abteilungen machten sich Gedanken, wie sich das Thema umsetzten lässt. Die ersten Vorbereitungen waren bereits agelaufenn – doch dann kam Corona. „Mitte des Jahres wollte noch niemand so wirklich wahrhaben, dass die Jubiläumsschau nicht wie gewohnt steigen sein sollte“, erinnert sich Sonnenberg. In André Scheidt, Stadionsprecher beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und des Neusser Sommernachtslaufs, war auch schon ein Partner gefunden. Der Plan: Das Event sollte als „echte Sportschau“ online übertragen werden. Alle Abteilungen stellten sich auf die neue Herausforderung ein. Durch ein Kamerateam sollten Trainingssequenzen und einstudierte Auftritte gefilmt werden. Die Ausrüstung war vorhanden, die Termine abgestimmt, dann kam am 2. November der Teil-Lockdown, der alle Vorbereitungen endgültig zum Erliegen brachte. „Doch wir wären nicht die TG Neuss, wir wären keine Sportler, wenn wir uns dadurch unterkriegen lassen würden“, sagt Sonnenberg. Schnell war eine neue Idee geboren: Wenn die Turn- und Sportschau nicht live und in Farbe umgesetzt werden kann, geht es eben zu Plan C. Sonnenberg: „So haben wir keine Zeit verloren und uns in unser Archiv vertieft. Hier haben wir ein paar Schätze gefunden, die es wert sind, veröffentlicht zu werden. Diese Schätze haben wir zusammen mit ein wenig Text zu einem Video zusammengefasst. Wir wollen die Turn- und Sportschau 2020 am Leben halten, unseren Mitgliedern und allen Interessierten einen kleinen Lichtblick bieten. Wir sind einfach nicht bereit, Corona gewinnen zu lassen!“ Für ihn ist schon jetzt klar: „Wir kommen 2021 auf jeden Fall mit einer ‘60+1-Version’ wieder. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Wer Lust hat, sollte am Sonntag auf der Webseite: tg-neuss.de sowie auf den Socialmediakanälen Facebook und Instragram des Vereins vorbeischauen. -sit