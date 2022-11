Fußball Kreisliga A : Spitzenduo im Gleichschritt

Rhein-Kreis In der Fußball-Kreisliga A gab es keine großen Überraschungen: Weißenberg und Uedesheim siegten deutlich bei den Tabellenletzten und bleiben punktgleich vorne.

TuS Grevenbroich – SVG Weißenberg 1:4 (1:1). „Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte SVG-Coach Dirk Schneider. Dabei sorgte Kevin Tiedtke nach nicht einmal zwei Minuten mit seinem Treffer für einen Einstand nach Maß für den Spitzenreiter. „Nach dem Tor haben wir aufgehört, Fußball zu spielen und den Gegner geradezu eingeladen“, ärgerte sich Dirk Schneider. Die Einladung nahm der TuS gerne an, kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Ben Bösing das 1:1. Nach der Pause drehten die Gäste aber auf: Fynn Kämmerling und Marius Spahn sicherten Platz eins ab.

TuS Hackenbroich – SV Uedesheim 0:4 (0:2). „Es hat etwas gedauert, bis wir ins Spiel gefunden haben“, sagte SVÜ-Trainer Dalibor Dobras. „Mit dem ersten Tor lief es besser.“ Das schoss Markus Rychlik nach 37 Minuten, Nico Lingweiler sorgte mit einem Hattrick für klare Verhältnisse. „Der Sieg ist absolut verdient“, so Dobras.

SVG Grevenbroich – SC Grimlinghausen 1:0 (1:0). Das einzige Tor erzielte Kent Altuntas (24.). „Im Großen und Ganzen ist der Sieg verdient, auch wenn das knappe Ergebnis am Ende etwas glücklich war“, sagte SVG-Trainer Erkan Akan. Die Schlussviertelstunde mussten die Gastgeber in Unterzahl überstehen, weil Muhammed Batuhan Dogan seinem Gegenspieler im Zeikampf auf den Fuß trat und „Rot“ sah.

FC Delhoven – TSV Norf 1:1 (1:1). Max Ohm schoss den FC nach 23 Minuten nach vorne, Tim Martin glich mit dem Pausenpfiff vom Elfmeterpunkt aus. „Mit den Chancen hätten wir 3:0 in die Kabine gehen müssen“, ärgerte sich FC-Coach Carsten Müller. „Wir sind zu Hause noch ungeschlagen, aber das ist kein Trost. Die Art, wie wir auftreten, ist eines Spitzenteams nicht würdig.“

SV Rosellen – VfR Büttgen 3:2 (0:0). Nach torloser erster Hälfte brachte Danny Hepner den SC mit einem Doppelpack nach vorne. Rick Mosheim konterte ebenfalls im Doppelpack. Den entscheidenden Treffer erzielte Niklas Stojkovic (74.), ehe er in der Nachspielzeit mit der Roten Karte vom Platz musste.

FC Zons – DJK Novesia 4:2 (3:2). Die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage der DJK fand ihr Ende in Zons. „Die Mannschaft hat heute einen riesigen Siegeswillen gezeigt und sich für den Einsatz belohnt“, sagte FC-Trainer Thomas Boldt zufrieden. Matchwinner war Hussein Hammoud, der gleich dreimal einnetzte. Das 1:0 schoss Frederik Wenzel, für die DJK trafen Andrew Ebare (31.) und Lucas Müller (45.+1).

SV Bedburdyck/Gierath – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:4 (1:2). Viertes Spiel, vierter Sieg: Cengiz Yavuz und der FC haben sich in die vordere Tabellenhälfte geschoben. „Das haben wir unnötig spannend gemacht“, kritisierte der Coach. Zunächst gingen die Gierather durch Mo Salou in Führung (22.), aber der FC fing sich und drehte das Spiel dank der Treffer von Ensar Krasniqi (35.) und Andre Häntsch (43.) noch vor der Pause. Beide trugen sich auch im zweiten Durchgang in die Torschützenliste ein (75. und 57.). Da schien alles klar, aber innerhalb von fünf Minuten kam Gierath zurück (David Jäger, 77., und Mo Salou, 82.) und es wurde nochmal eng. Yavuz. „Nach dem 4:1 haben wir es uns selber schwer gemacht, aber die drei Punkte nehmen wir mit.“