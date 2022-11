Fußball-Bezirksliga : Spektakuläres Derby in Dormagen

Rhein-Kreis Die Bezirksliga-Fußballer des TSV spielten daheim 3:3 gegen Rommerskirchen. Während die DJK Gnadental patzte, gab sich Tabellenführer Jüchen keine Blöße.

VdS Nievenheim – VfL Benrath 3:1 (1:0). Nils Jochmann (4.) brachte den Gastgeber früh in Front. Nach dem Gegentreffer tat sich der Aufsteiger allerdings schwer. „Ich war heute nicht zufrieden, nach der Führung haben wir es nicht gut gemacht. Wir müssen uns bei unserem Torhüter Paul Lenk bedanken, der heute wieder sensationell gehalten hat“, meinte VdS-Trainer Daniel Köthe. Nach dem Wiederanpfiff traf Ismail Issallaman (58.) zum Ausgleich. Nievenheim drehte in der Schlussphase noch mal auf und gewann die Partie durch die Tore von Kevin Scholz (70.) und Marcus Buchen (89.).

TSV Bayer Dormagen – SG Rommerskirchen/Gilbach 3:3 (1:0). Mehr Spannung kann ein Derby kaum haben. In der 15. Minute brachte Niclas Kuypers den TSV vom Punkt in Führung. „Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt und verdient geführt“, sagte Bayer-Coach Marko Niestroj. Kurz nach dem Wiederanpfiff traf Ermal Maqkai (50.) zum Ausgleich. Marc Naroska (57.) brachte den TSV jedoch wieder in Front. Niklas Hansen (64.) glich erneut aus. Kevin Zorn (78.) traf per Strafstoß zum 3:2 für die SG. In Dennis Gulin (70.) und Ermal Maqkaj (89.) sahen gleich zwei Rommerskirchener Rot. Niclas Kuypers nutzte seine Chance in der 90.+2 und erzielte das 3:3. „Wir haben die erste Hälfte verschlafen. Die Schiedsrichterentscheidungen kann ich nicht nachvollziehen, daher fühlt sich das Spiel trotz einer sehr starken zweiten Hälfte wie eine Niederlage an“, meinte SG-Coach Nando Riccio.