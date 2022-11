Fußball-Landesliga : Der SC Kapellen kann’s doch noch

Rhein-Kreis Nach vier Niederlagen in Folge haben sich die Landesliga-Kicker des SCK mit einem Sieg beim ASV Süchteln zurückgemeldet. Holzheim war beim SC West chancenlos.

SC Düsseldorf-West – Holzheimer SG 6:2 (3:1). Nach einem schwachen Saisonstart hatten die Düsseldorfer zuletzt vier Siege in Folge eingefahren. Daheim gegen Holzheim, das bislang eine gute Saison spielt, legten sie den fünften nach und sendeten ein dickes Ausrufezeichen an die Liga. „West hat wirklich eine besondere Qualität mit einer guten Mischung in der Mannschaft. Aber es hat auch etwas mit unserer Leistung zu tun, dass wir heute so klar verloren haben“, meinte HSG-Coach Hamid Derakhshan. Besonders in der ersten Spielhälfte habe seine Mannschaft viele falsche Entscheidungen getroffen und sei nicht aufmerksam genug gewesen. „Obwohl wir es im Vorfeld anders trainiert hatten“, meinte Derakhshan. Den frühen Rückstand durch ein Eigentor von Joel Trotzki (5.) konnte Paul Wolf zwar relativ schnell wieder egalisieren (12.), doch vor der Pause stellten Kosei Fujita (26.) und Jack Tran (54.) die Weichen für die Gastgeber wieder auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel kamen die Holzheimer dann zwar besser ins Spiel und hatten auch einige sehr gute Chancen, doch als sie die nicht nutzen konnten und Diyar Turan in der 54. Minute auf 4:1 erhöhte, war eine Vorentscheidung gefallen. Da nutzte auch das zwischenzeitliche 2:4 durch Wolfs zweiten Treffer nichts mehr. Bitter für die HSG: Sie musste nicht nur zwei weitere Treffer schlucken, sondern auch noch eine schwere Verletzung. Milad Baneshi musste in der 78. Minute mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden.