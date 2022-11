Erstes Lokalderby nach fast zehn Jahren : Holt gewinnt Kellerduell gegen Fortuna

Fußball-Kreisliga Sowohl für Grün-Weiss Holt als auch für Fortuna ging es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Am Ende sichert sich der Aufsteiger den Dreier. Fortunas Vorsitzender Detlef Deckers sieht ein Spiel, das sinnbildlich für die Misere seiner Mannschaft steht.

Nur 1,5 Kilometer liegen zwischen den Plätzen von Grün-Weiß Holt und Fortuna Mönchengladbach . Doch die lokale Nähe ist kein Freibrief dafür, dass es jede Saison mindestens zwei Derbys zwischen diesen beiden Teams gibt. Das letzte im Ligabetrieb liegt mittlerweile fast zehneinhalb Jahre zurück und fand noch im Rahmen der Bezirksliga statt. Nun also gab es das Kellerderby in der Kreisliga A.

Fortunas Vorsitzender Detlef Deckers brachte Fortunas Probleme auf den Punkt. „Zu viele individuelle Fehler, ein unerfahrenes Team und vorne zu viele vergebene Chancen“, so kommentierte er den gesamten Saisonverlauf, für den dieses Spiel sinnbildlich stand. Zumindest in Körpersprache und Einsatzwillen sendete Fortuna positive Signale. Auf Holter Seite sprachen sowohl Co-Trainer Rene Eschweiler als auch Trainer Peter Daners von einem schweren Spiel, das „aber aufgrund der zahlreicheren Chancen verdient gewonnen wurde“. Zumindest laut Daners könnte es in Zukunft tabellarisch weiter nach oben gehen: „Wir haben mittlerweile wieder so 20 bis 22 Spieler zu jedem Training. Da geht noch was.“