Fußball, Bezirksliga : Joker Mambasa Masudi ragt beim 4:1-Sieg des FCL heraus

Leverkusen Beim 4:1-Erfolg der Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen bewiesen die Trainer bei der Einwechslung von Aristote Mambasa Masudi ein „goldenes Händchen“.

„Wir treffen die Entscheidungen gemeinschaftlich. Daher bin ich sehr froh, dass es bei uns auch im Trainerteam so gut läuft“, betonte Kunz und verwies auf seine Partner Velibor Colovic, Assimiou Touré, Benjamin Lowens und Kai Braun. Allerdings gehört zur Wahrheit, dass die FCL-Fußballer eine schwache erste Hälfe hinlegten und nach etwas mehr als einer halben Stunde in Rückstand gerieten. So bedurfte es einmal mehr einer energischen Pausenansprache von Kunz und seinen Kollegen, um die Mannschaft wachzurütteln.

Das gelang mit Bravour, denn die zweiten 45 Minuten gingen klar an die Platzherren. Aristote Mambasa Masudi erzielte in der 55. Minute den Ausgleich, mit seinen Toren in der 65. und 68. Minute machte er den lupenreinen Hattrick perfekt. In der Schlussminute konnte sich dann auch noch Narciel Mbuku in die Torschützenliste eintragen, Mambasa Masudi legte den Ball für seinen Teamkollegen auf.