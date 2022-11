Handball-Regionalliga : Der Neusser HV schlägt sich wacker

NEUSS Der Handball-Regionalligist aus der Quirinusstadt machte gegen Primus Ratingen sein stärkstes Saisonspiel. Dennoch setzte es am Ende eine knappe Niederlage.

Den ungeschlagenen Tabellenführer zu Gast, selber im Besitz der roten Laterne, der Ausfall der beiden eminent wichtigen Rückraumspieler Daniel Zwarg und Tim Dicks. Das alles ließ für den Handball-Regionalligisten Neusser HV im Heimspiel gegen Interaktiv Handball aus Ratingen nichts Gutes erahnen. Doch die Hausherren wussten durchaus zu überraschen, denn am Ende stand eine knappe 30:32 (17:15)-Niederlage zu Buche. „Auch wenn wir uns nicht belohnt habe, war das mit Abstand die beste Leistung in dieser Saison", freute sich der Neusser Trainer Josip Jurisic.

Von der ersten Sekunde an demonstrierten die Neusser, dass sie nicht gewillt waren, sich dem Liga-Primus kampflos zu ergeben. Aufopferungsvoll kämpften sie um jeden Ball, in der Abwehr wurde versucht, die Fehler des Nebenmannes auszubügeln und im Angriff waren Strukturen zu erkennen, die erarbeiteten Möglichkeiten wurden genutzt. Es war nicht zu sehen, dass hier eine sehr junge Mannschaft gegen ein international erfahrenes Team auf dem Parkett steht, ganz im Gegenteil. Über weite Strecken war es eine Begegnung auf Augenhöhe. So war auch die 17:15-Pausenführung der Gastgeber absolut verdient. Auch ein Verdienst des erst kürzlich neu verpflichteten Torhüters Moritz Wiese, der einen gelungenen Einstand feierte und sich für weitere Aufgaben empfahl.