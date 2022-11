Handball-Regionalliga : NHV steht vor unlösbarer Aufgabe

Treten mit Ratingen als verlustpunktfreier Tabellenführer in Neuss an: (v.r.) Chefcoach Filip Lazarov und Co-Trainer Alexander Oelze. Foto: Achim Blazy (abz)

NEUSS Der wegen seiner Personalprobleme ans Tabellenende gerutschte Handball-Regionalligist aus Neuss empfängt den Spitzenreiter. Moritz Wiese gibt sein Debüt im Tor.

Bereits nach sieben Spieltagen ist es mehr als deutlich, der Handball-Regionalligist Neusser HV wird in dieser Spielzeit um den Klassenverbleib kämpfen müssen. Aktuell steht er als Träger der Roten Laterne mit dem Rücken zur Wand. Dieser Umstand macht die Aufgabe nicht leichter, wenn sich der Liga-Primus Interaktiv Handball aus Ratingen am Samstag (19 Uhr) in der Sporthalle Hammfeld vorstellt.