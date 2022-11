Nachwuchs-Bundesliga : Jugend-Handballer des TSV verlieren gegen Magdeburg

Dormagen In einem bis zum Schluss spannenden Spiel der Nachwuchs-Bundesliga schlägt Magdeburgs A-Jugend die Dormagener Jungwiesel mit 32:30.

(sit) In einem Handball-Spiel auf Augenhöhe setzte sich in der Nachwuchs-Bundesliga Magdeburgs A-Jugend mit 32:30 (Halbzeit 16:16) gegen den TSV Bayer Dormagen durch. „Wir konnten den Bock am Ende nicht mehr umstoßen“, sagte TSV-Coach Martin Berger. „Deshalb hat der SCM auch verdient gewonnen, weil er in der entscheidenden Phase cleverer war.“ Letztmals lag der TSV in der 48. Minute vorne (27:26). Dann aber erzielte der Nachwuchs des Deutschen Meisters drei Tore hintereinander und gab die Führung nicht mehr ab. Hoffnung keimte noch mal auf, als Mathieu Fenyö nach vier verwandelten Siebenmetern den fünften Strafwurf über den Dormagener Kasten setzte und Max Schmidt das 28:29 machte. Felix Böckenholt, der auch seinen fünften Strafwurf einnetzte, verkürzte auf 30:31, ehe Pablo Lange für Magdeburg alles klar machte. Berger bescheinigte seinem Team eine „ordentliche Leistung“ gegen einen „mit voller Kapelle angereisten SCM.“ Am kommenden Samstag reisen die Dormagener zum Tabellenführer nach Lemgo und könnte mit einem Sieg die Qualifikation für die Meisterrunde schaffen. Auf den TSV wartet freilich eine schwere Aufgabe: Die Westfalen haben in heimischer Halle noch nicht verloren.