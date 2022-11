Tischtennis : TG Neuss gegen geschwächte Süchtelner ohne Probleme

Jochen Lang gewann mit der TG Neuss. Foto: Jens Rustemeier

Rhein-Kreis Nach zwei Niederlagen haben sich die Neusser in der Regionalliga daheim gegen Süchteln klar durchgesetzt. Einen weiteren Sieg gab es für Holzbüttgens Damen in der Oberliga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Die TG Neuss ist in der Tischtennis-Regionalliga zurück in der Erfolgsspur. Nach zuletzt wechselhaften Leistungen inklusive der Niederlagen in Stadtallendorf und Jülichgelang den Quirinusstädtern jetzt ein 7:3-Heimsieg gegen den ASV Süchteln. TG-Kapitän Tom Heiße räumte aber ein, dass der Gegner nicht in Bestbesetzung nach Neuss gekommen war: „Süchteln war schon ziemlich dezimiert.“ Bei den Gästen fehlten in Daniel Halcour (Nummer 1) und Axel Fischer (Nummer 4) zwei Leistungsträger.

Zu Beginn verpasste die TG allerdings einen perfekten Start. Während Tom Heiße und Jochen Lang ihr Doppel gegen Hutter/Bovians deutlich in drei Sätzen gewannen, mussten sich Marc Rode und Julian Röttgen mit 9:11 im Entscheidungssatz gegen Thimon/Ramljak geschlagen geben. In den Einzelpartien glänzte Jochen Lang mit zwei Siegen im Spitzenpaarkreuz gegen Jonathan Thimon (3:1) und Balazs Hutter (3:0). Tom Heiße, der gesundheitlich angeschlagen in die Partie ging, bezwang Hutter (3:1), musste sich aber in der zweiten Runde gegen Thimon glatt in drei Sätzen geschlagen geben. Im unteren Paarkreuz blieb Marc Rode unbesiegt. Nach einem deutlichen 3:0-Erfolg gegen Oliver Bovians gelang ihm im zweiten Spiel gegen Toni-Ivano Ramljak das Kunststück, zunächst einen 0:2 und 4:8-Rückstand zum Satzausgleich aufzuholen und im Entscheidungssatz einen 1:9-Rückstand noch in einen 13:11-Sieg umzumünzen. Julian Röttgen, der zunächst gegen Ramljak (1:3) verlor, sorgte mit seinem 3:1-Sieg gegen Bovians für den siebten Zähler der Neusser, die damit weiter in der oberen Tabellenhälfte bleiben und Anschluss an die Topteams halten.