Handball : Julian Köster wechselt nach Gummersbach – und das sofort

Dormagen Der TSV Bayer Dormagen gibt das Handball-Talent frei. Für die Vertragsauflösung zum 31. Januar waren sportliche Gründe ausschlaggebend.

Die Oberbergischen waren stark daran interessiert, den Vereinswechsel vorzuziehen. „Für seine Integration in die Mannschaft und in den Verein ist es besser, wenn er sofort zu uns kommt“, erklärt Gummersbachs von 2006 bis 2010 als Spieler am Höhenberg tätiger Geschäftsführer Christoph Schindler: „Darüber hinaus wird er für uns im Aufstiegskampf noch eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Darum bedanke mich bei den Verantwortlichen des TSV Bayer Dormagen, die Julian keine Steine in den Weg gelegt und diesen Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt erst möglich gemacht haben.“ Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel bestätigt: „Letztlich haben wir nach Rücksprache mit unserem sportlichen Kompetenzteam und Trainer Dusko Bilanovic dem Wunsch entsprochen.“ Für die Vertragsauflösung zum 31. Januar seien sportliche Gründe ausschlaggebend gewesen: „Noch ist unklar, wann Julian nach seiner verletzungsbedingten Pause und dem notwendigen Aufbautraining wieder die erhoffte Rolle in der Mannschaft übernehmen kann. Wenn er uns nicht zu hundert Prozent zur Verfügung steht, ist es nur konsequent, dass er die Gelegenheit zur Integration bei seinem neuen Klub erhält.“