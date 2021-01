Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen des TSV steuern auf den Titel zu

Leverkusen Der 3:0-Sieg gegen Bonn distanziert den Verfolger Köln.

„Im ersten Satz hatten wir große Probleme“, sagte Yaglioglu. „Bonn hat sehr organisiert gespielt und war nah dran, den Abschnitt zu gewinnen.“ Vor Beginn des zweiten Durchgangs änderte der TSV-Coach aber die Begegnungen am Netz und verschaffte seinem Team so einen taktischen Vorteil, den es zum 25:14 nutzte. Vor dem letzten Satz reagierten wiederum die Gäste, was den Gastgeberinnen in der Ostermann-Arena zwar das Leben schwerer machte, sie aber nicht mehr aufhalten konnte. Das 25:19 war letztlich klar. „Lena Overländer hat in allen Bereichen des Spiels überragend agiert“, lobte der Trainer. Die Außenangreiferin wurde folgerichtig zur wertvollsten Spielerin ernannt.