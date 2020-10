Fußball : BV-Torhüter Marvin Kiese pariert gleich zwei Elfmeter

Marvin Kiese, Torhüter des Aufsteigers BV Wevelinghoven. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Bezirksliga: Novesia ringt Gnadental einen Punkt ab.

Dass Liga-Neuling DJK Novesia die hochfavorisierten Gnadentalern bei einem spektakulären 4:4-Unentschieden zum Stolpern bringt, wäre normalerweise die Meldung des Wochenendes. Die drei Spielausfälle mit Kreis-Beteiligung stellten das Tor-Spektakel jedoch in den Schatten.

DJK Gnadental – DJK Novesia 4:4 (1:3). Auf den Plätzen, auf denen an diesem Wochenende noch gespielt werden durfte, ging es aufsehenerregend zu. „Das habe ich mir natürlich ganz anders vorgestellt“, gestand Gnadentals Trainer Stefan Pennarz unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Vier Tore kassierte seine Mannschaft gegen Liga-Neuling und Kellerkind Novesia. Am Ende konnte der Gnadentaler Übungsleiter froh sein, dass sein aktuell treffsicherster Angreifer, Markus Richlyk, in der 96. Minute noch den späten Ausgleich erzielte. „Unterm Strich hat sich Novesia das Unentschieden verdient. Das muss man auch anerkennen“, zeigte sich Pennarz als fairer Sportsmann.

Mächtig stolz auf die Leistung war selbstverständlich Gabriel Bittencourt, Trainer der DJK Novesia. „Die Jungs haben mit sehr viel Leidenschaft und Kampf gespielt. Das Spiel war die ganze Zeit offen, vorne waren wir heute sehr effizient“, lobte Bittencourt seine Schützlinge. Die Effizienz der Gäste zeigte sich vor allem beim Ausnutzen der gegnerischen Fehler. „Wir haben in der ersten Halbzeit drei Geschenke verteilt. Das waren krasse, individuelle Fehler“, sagte Pennarz. Nutznießer der Gnadentaler Aussetzer war in Durchgang eins der dreifach erfolgreiche André Speer (12., 40., 44.). Für Gnadental erzielte Benedikt Hambloch das zwischenzeitliche 1:2, bevor in Durchgang zwei Derman Disbudak und Markus Richlyk auf 3:3 stellten. Auf die erneute Führung durch Florian Liebich (79.) fand dann abermals Markus Richlyk ganz spät die richtige Antwort. „Natürlich fühlt sich so ein später Gegentreffer wie eine gefühlte Niederlage an. Das darf es heute aber nicht“, erklärte Bittencourt.

TV Kalkum – BV Wevelinghoven 1:1 (0:0). Den ersten Auswärtspunkt der Saison ergatterte Aufsteiger BV Wevelinghoven im Düsseldorfer Norden. „Angesichts der Tatsache, dass unser Schlussmann zwei Elfmeter gehalten hat, muss man auch ganz klar von einem Punktgewinn reden“, stellte BV-Trainer Tim Bernrath klar, obwohl man in Kalkum auf den Tabellenletzten traf. „Das ist eine gute, leidenschaftliche Mannschaft. Es ist schwer, gegen die zu bestehen“, schloss sich Bernrath den bisherigen Erfahrungsberichten seiner Trainerkollegen an. Den ersten Elfmeter entschärfte Wevelinghovens Marvin Kiese bereits nach acht Spielminuten, sodass es torlos in die Pause ging.