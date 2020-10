Basketball : Heimspiel der Elephants gegen Rhöndorf abgesagt

Grevenbroich Topspiel der Regionalliga West muss verlegt werden. Corona-Verdachtsfall bei den Dragons.

(sit) Vor dem Wochenende hatte Ken Pfüller noch sehr zufrieden festgestellt, dass es in der Basketball-Regionalliga West auch nach fünf Spieltagen noch keinen mit Corona in Verbindung stehenden Spielausfall gegeben habe. Doch jetzt sind die von ihm trainierten NEW’ Elephants sogar selber betroffen. Weil bei den Dragons Rhöndorf ein Verdachtsfall aufgetreten ist, musste das für Samstag in Gustorf angesetzte Topspiel verschoben werden. „Hätte ich doch nichts gesagt“, haderte Pfüller mit sich. Damit fiel der wichtigste Teil der Abendgestaltung flach. „Aber wir waren zum Essen in unserem Vereinslokal eingeladen“, verriet Pfüller, „das haben wir dann trotzdem gemacht.“ Auch die Partie des BSV Wulfen gegen die BG Hagen konnte nicht stattfinden. Wegen des positiven Testergebnisses im Kreise der Regionalligamannschaft wurde in Wulfen sogar der Trainingsbetrieb eingestellt. Das gilt auch für Testspiele oder Einzel-/Sondertrainings, die Hallen und Outdoorplätze sind ebenfalls gesperrt.