Frauenfußball : Gustorfs Trainer trotz Sieg überhaupt nicht zufrieden

Rhein-Kreis Trotz des 4:0-Erfolges über das Schlusslicht fand Dirk Wistuba Grund zur Kritik.

Mit dem Ergebnis war Gustorf-Trainer Dirk Wistuba zufrieden, mehr aber auch nicht: „Es war spielerisch erneut ein richtig schlechter Auftritt von uns, wir hatten Glück, dass wir mit Steele einen spielerisch ebenfalls schlechten Gegner hatten. Wenn der Gegner seine Chancen besser ausnutzt, wäre es für uns schwer geworden. Selbst nach dem 3:0 ist es nicht besser geworden mit unserem Spiel, im Gegenteil.” Sarah Weilandt (15.) und Anna Lingen (28.) stellten das Ergebnis zur Pause auf 2:0, nach dem Pausentee trafen Sophia Molnar (60.) und Lisa Stein (71.) zum vierten Saisonerfolg. Beim Stand von 2:0 parierte Torhüterin Lea Köcher, die in der Vergangenheit bereits bei Alemannia Aachen in der 2. Bundesliga das Tor hütete, erneut einen Strafstoß für Gustorf. „Wir können uns wieder mal bei Lea bedanken, den Elfer hat sie grandios gehalten. Insgesamt war sie auch die einzige, die ihre Leistung abrufen konnte”, lobte Wistuba. Vergangene Spielzeit lief sie in Gustorf noch als Stürmerin auf, Wistuba erklärt: „Lea wollte das aufgrund einer alten Handverletzung so, diesem Wusch haben wir entsprochen.“ Trotz nun schon 15 Punkten auf der Habenseite schätzt Wistuba die bisherigen Leistungen realistisch ein: „Ich gehe davon aus, dass wir am Ende der Saison knapp den Klassenerhalt schaffen werden. Bisher waren wir gegen fast jede Mannschaft spielerisch unterlegen und haben uns die Punkte fast ausschließlich über den Kampf geholt. Wenn ich dann im Hinterkopf habe, dass diese Saison bis zu sechs Mannschaften absteigen könnten, dann glaube ich, dass meine Einschätzung trotz unserer guten Punktausbeute bis hierhin nicht ganz aus der Luft gegriffen ist.