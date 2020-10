Fußball-Bezirksliga : Jüchen schießt sich den Frust von der Seele

Rhein-Kreis Die Jüchener schossen den DSC 99 mit 7:0 ab. Die DJK Gnadental kassierte dagegen ausgerechnet im Derby beim BV Wevelinghoven die erste Saisonniederlage.

BV Wevelinghoven – DJK Gnadental 3:1 (0:1). Vor dem Spiel sagte BV-Trainer Tim Bernrath noch, dass ein Punktgewinn gegen Gnadental in jeder Hinsicht ein Erfolg für seine Mannschaft wäre. Am Ende konnte der Aufsteiger sogar als Sieger vom Platz gehen – und das laut Bernrath alles andere als glücklich. „Wir waren heute klar die bessere Mannschaft. Das war purer Siegeswille“, sagte Bernrath. Dass damit angesichts der Ausgangslage und dem Spielverlauf nicht zwingend zu rechnen war, spielte später keine Rolle mehr. Denn die Gnadentaler gingen nach sieben Minuten durch Tarik Mavili zunächst in Führung, schöpften aus dem Tor aber keine Sicherheit. „Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Wir haben uns trotz des 1:0 von der Hektik anstecken lassen“, haderte DJK-Trainer Stefan Pennarz. Richtig hektisch wurde es in der Schlussphase, zu deren Auftakt Gnadentals Ali Gürcali sich die Gelb-Rote Karte abholte. „Der Platzverweis war für mich aber nicht zwingend ausschlaggebend. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir unsere Tore machen“, behauptete Bernrath, der in der Folge sah, wie seine Mannschaft in Überzahl die Partie durch Tore von Marius Köller (83.), Manuel Sousa (87.) und Benedikt Klasen (90.+4) noch drehte.