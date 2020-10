Fußball : Rückschlag für SF Neersbroich, Abbruch beim VfB

Korschenbroich Der Schiedsrichter konnte die Partie in Lürrip nicht zu Ende leiten.

(fes) Die Sportfreunde Neersbroich haben in der Fußball-Kreisliga A einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach dem Neersbroich am Donnerstag noch 1:0 gegen den Polizei SV Mönchengladbach gewonnen hatte, gab es gegen den SC Rheindalen am Sonntag eine deutliche 1:5-Niederlage (Halbzeit 1:2).