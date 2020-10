Fußball-Landesliga : Dämpfer für die Kleinenbroicher beim ASV Süchteln

Kleinenbroich Jüngste hatten die Kleinenbroicher mit zwei Siegen in zwei Heimspielen überzeugt. Doch bei den Süchtelnern stand der Aufsteiger auf verlorenem Posten. Letztlich setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage.

