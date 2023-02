Floorball-Bundesliga DJK zurück in der Erfolgsspur

Rechtzeitig vor dem Pokal-Final-Four am kommenden Wochenende in Berlin sind die Floorballer der DJK Holzbüttgen in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach dem völlig verkorksten Karnevalswochenende mit zwei Niederlagen setzten sich die Holzbüttgener eine Woche später vor heimischem Publikum gegen den Tabellenfünften Berlin Rockets durch. Die 330 Zuschauer in der Stadtparkhalle bekamen viele Tore geboten, die Gastgeber setzten sich mit 11:3 (4:0, 2:1, 5:2) durch und verteidigten ihren zweiten Tabellenplatz.