Fußball Norf sorgt für dicke Überraschung

SV Rosellen – SV Uedesheim 3:1 (0:0). Der SV Rosellen verpasst Bezirksligaabsteiger Uedesheim und seinem neuen Trainer Oliver Seibert zum Start gleich mal einen Dämpfer. Pascal Heidger (65.) brachte Rosellen per direktem Freistoß in Front, Nico Lingweiler glich nur vier Minuten später wieder aus. Jean-Claude Mangangula (78.) war es dann, der Rosellen wieder in Führung schoss. Robin Geißler setzte in der 90. Minute mit seinem Treffer den Schlusspunkt. „Das Spiel war lange auf Messers Schneide. In Hälfte eins waren wir schwer mit der Defensivarbeit beschäftigt, in Hälfte zwei sind dann Räume für uns aufgegangen, die wir nutzen konnten“, resümierte Rosellens Trainer „Dicky“ Otten.