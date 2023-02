Nachwuchs-Handball TV Orken kämpft um den Handball in der Schlossstadt

Zur Halbzeitpause noch geführt, am Ende knapp mit 13:14 verloren – und damit Feierabend. Genau auf den haben die Handballerinnen des TV Orken aber keine Lust, und darum waren sich nach dem letzten Saisonspiel der mit 2:22 Punkten auf Platz sechs abgeschlossenen Kreisliga Mädchen A im Team alle einig. „Wir möchten und wollen gerne weitermachen“, stellte Kapitänin Laura Hengstermann fest: „Unser Herz schlägt für den Handball.“ Das Hauptproblem hatte indes auch der letzte Liga-Auftritt gegen den TV Lobberich noch einmal dokumentiert: das fehlende Personal. Auch darum war das Match letztlich verloren gegangen. Wie sehr selbst das Trainergespann Oliver Wagner und Alexander Geurink hinter dieser Truppe steht, zeigt ihr unverdrossen bis zu den Sommerferien erstellter Trainingsplan. Immer montags und freitags kommt die Mannschaft von 18.30 bis 20 Uhr in der Sporthalle am Torfstecherweg in Gustorf zusammen. Aber um die bevorstehende Abgänge auffangen zu können, „brauchen wir unbedingt Verstärkung“, sagt Wagner und fügt hinzu: „Gerne bilden wir neue Spielerinnen aus oder übernehmen Spielerinnen aus anderen Mannschaften, die ein neues Heim, die eine neue Mannschaft suchen.“