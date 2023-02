Tischtennis TG Neuss verliert das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund

Die TG Neuss hat im Kampf um einen der drei Spitzenplätze in der Tischtennis-Regionalliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Obwohl die Quirinusstädter in Topbesetzung angereist waren, kassierten sie bei Borussia Dortmund II eine 3:7-Niederlage. Dabei verpassten es die Neusser, gut aus den Startlöchern zu kommen. Beide Eingangsdoppel wurden verloren: Tom Heiße/Marc Rode mussten sich in vier Sätzen Wim Verdonschot/Tyson Tan Hasse geschlagen geben und Jochen Lang/Julian Röttgen unterlagen Evgeny Fadeev/Qi Wencheng glatt in drei Sätzen.