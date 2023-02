2. Basketball-Bundesliga Jetzt muss fast schon ein Wunder her

Denn im Kampf um den Klassenverbleib in der zweithöchsten Spielklasse, der die Neusserinnen seit 2010 ununterbrochen angehören, ist zur Rettung nun fast schon ein Wunder vonnöten. Die Tigers müssten in den verbleibenden vier Spielen im Fernduell mit den Young Dolphins nämlich nicht nur vier Punkte gutmachen, sondern noch einen weiteren Zähler, da sie nach dem nur mit 60:49 gewonnenen Hinspiel auch im direkten Vergleich hintenliegen. Eine derartig günstige Wendung scheint mit Blick auf die vergangenen Monate indes ausgeschlossen. „Wir haben das Glück gepachtet“, flüchtete sich selbst die stets optimistische Angela Krings in Galgenhumor. Die Abteilungsleiterin coachte in Marburg an der Seite des unter der Woche vom Co- zum Cheftrainer beförderten Björn Weber. Nach der neunten Niederlage in Folge ist die Lage der Tigers auch deshalb so aussichtslos, weil die Konkurrenz im Tabellenkeller fröhlich punktet: Neuling TuS Lichterfelde schlug am Wochenende Grünberg (76:73), Eintracht Braunschweig profitierte beim deutlichen 71:53-Sieg über den Herner TC II davon, dass der Aufsteiger wie schon in Grünberg (51:79) nur zu siebt angetreten war. Gegen Neuss war der Turn-Club jeweils mit voller Kapelle und Unterstützung der im Oberhaus spielenden Profitruppe aufgelaufen.