Fecht-EM in Tallinn Felice Herbon gelingt Husarenstück

In der Einzelkonkurrenz der Juniorinnen hatte es Felice Herbon (TSV Bayer Dormagen) bei den U20-Europameisterschaften in Tallinn immerhin bis ins Achtelfinale und schließlich auf Rang neun gebracht. Nicht ganz so gut lief es in Estland für ihre Vereinskollegen. Auf Platz 25 war Philipp Methner bester deutscher Säbelfechter.