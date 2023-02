Fecht-Europameisterschaften in Estland Kadetten verpassen in Tallinn nur knapp die EM-Medaille

Die zum ersten mal von Tom Möller (Dormagen) betreute Mannschaft bezwang zunächst die Ukraine mit 45:35. Dabei drehte Tim von der Weppen mit sieben Treffern in Folge einen 28:30-Rückstand in einen 35:30-Vorsprung. Gegen die starken Türken gelang dem DFB-Team ein 45:42-Erfolg und damit der Sprung unter die besten Vier. Weil jedoch das Duell mit dem späteren Vize-Europameister Rumänien mit 35:45 verloren ging, blieb nur das kleine Finale, in dem sich schließlich die Ungarn mit einem 45:39-Sieg Bronze holten. Mit Blick auf die trockene Aufholjagd von Schenkel & Co. stellte Kawald fest: „Die Vier haben uns richtig Spaß gemacht – starke Teams aus der Ukraine und der Türkei geschlagen und auch gegen die Top-Nationen Rumänien und Ungarn lange mitgehalten.“