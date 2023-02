Damenhockey Der HTC SW Neuss hat noch lange nicht fertig

Ihre Dienste sind am Rhein auch in den nächsten Monaten gefragt, denn durch sind die Neusserinnen für dieses Jahr trotz der Aufstiege in der Halle noch lange nicht. Am 23. April geht es für den HTC mit der Partie beim THC Bergisch Gladbach auf dem Feld weiter. Nach der Hinrunde belegt der Aufsteiger Platz zwei, nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter RTHC Leverkusen, der Schwarz-Weiß am zweiten Spieltag eine von nur zwei Niederlagen beigebracht hatte (1:2). Seit dem 1:4 am fünften Spieltag bei Schwarz-Weiß Köln ist das Team von Jules Smolenaars ungeschlagen und behielt auf der schmucken Anlage Am Seestern sogar im Lokalduell mit dem Düsseldorfer HC II mit 2:1 die Oberhand.