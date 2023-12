Hallenhockey-Bundesliga Das Wochenende der Wahrheit für den HTC SW Neuss

„Das sind keine Blinden“, mahnt Gräber, „die spielen auf dem Feld alle Bundesliga.“ Zum Stammpersonal gehören dort Florian Adrians, Max und Henrik Siegburg, Philipp Holzmüller sowie Elian Mazkour, der in der vorherigen Saison mit beeindruckenden 43 Treffern nur ganz knapp die Torjägerkanone verpasst hatte. Auch Tom Stahl, Paul Babic und Justus Warweg (alle U18) zählen fest zum Erstligakader, Elias Würker war bereits in der vergangenen Hallensaison Stammspieler. Im Kasten kann Giskes, der sich als großer Verfechter des Budenzaubers bezeichnet, auf den Ex-Neusser Lennard Leist bauen. Als Saisonziel gibt der langjährige Captain des Düsseldorfer HC erstmal den Klassenverbleib an: „Vielleicht schaffen wir in diesem Kalenderjahr ja sechs bis neun Punkte, dann ist man im Januar, womöglich wieder mit unseren U21-WM-Auswahlspielern, noch im Rennen für weitere Aufgaben.“